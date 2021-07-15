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Рaperless в Україні. Рада прийняла у другому читанні закон про публічні послуги онлайн

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Україна, Четвер 15 липня 2021 18:58
Рaperless в Україні. Рада прийняла у другому читанні закон про публічні послуги онлайн Фото: Рада прийняла в другому читанні закон про публічні послуги онлайн (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий Paperless. Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 238 нардепів.

Ухвалення закону зобов'яже держструктури надавати публічні послуги також і в електронній формі.

Вводиться поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Прописаний принцип "мовчазної згоди". Громадяни можуть отримати е-послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну про громадянина інформацію.

У законі прописали так званий автоматичний режим е-послуг - вони будуть надаватися без втручання чиновника.

Передбачили й комплексну електронна публічна послуга. Тобто, українці зможуть отримати кілька послуг за однією заявою.

Нагадаємо, за основу цей закон Рада схвалила у середині червня.

Як писало РБК-Україна, кожен другий українець скористався щонайменше однією державною е-послугою протягом минулого року. Серед найпопулярніших - отримання паспортів і послуги на порталі і в додатку "Дія".

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