Рaperless в Україні. Рада прийняла у другому читанні закон про публічні послуги онлайн

Верховна рада схвалила у другому читанні законопроект №5495 про особливості надання електронних публічних послуг, так званий Paperless. Їх надання відбуватиметься без втручання чиновників.

"За" проголосували 238 нардепів.

Ухвалення закону зобов'яже держструктури надавати публічні послуги також і в електронній формі.

Вводиться поняття "електронна публічна послуга". Електронні процедури прирівнюються до паперових. Встановлюються чіткі правила надання е-послуг.

Прописаний принцип "мовчазної згоди". Громадяни можуть отримати е-послугу, навіть якщо в певний термін інша організація не надіслала необхідну про громадянина інформацію.

У законі прописали так званий автоматичний режим е-послуг - вони будуть надаватися без втручання чиновника.

Передбачили й комплексну електронна публічна послуга. Тобто, українці зможуть отримати кілька послуг за однією заявою.