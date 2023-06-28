Рано робити висновки. Столтенберг відреагував на переїзд Пригожина та його найманців у Білорусь

"Я вважаю, що ще занадто рано робити остаточні судження про наслідки того, що Пригожин переїхав до Білорусі, і що, швидше за все, частина його сил також буде розташована в Білорусі. Ще рано говорити", - сказав він.

При цьому Столтенберг зазначив, що НАТО буде контролювати ситуацію. За його словами, Альянс може гарантувати, що завжди готовий захищати кожного члена, а особливо тих членів НАТО, що межують з Білоруссю.

Він зауважив, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну НАТО подвоїло кількість бойових груп і збільшило свою військову присутність у східній частині Альянсу.

Столтенберг додав, що Альянс буде ухвалювати подальші рішення щодо зміцнення колективної оборони за допомогою більшої кількості сил високої готовності та більших можливостей для забезпечення надійного стримування та оборони для всього НАТО.

За його словами, вони будуть ухвалювати ці рішення на майбутньому саміті Альянсу.

Переміщення "вагнерівців" до Білорусі

Бунт лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який він вчинив на вихідних в Росії, завершилася домовленостями з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Вони домовилися про його відхід із частиною найманцями до Білорусі.

При цьому низка країн НАТО закликала до посилення східного флангу Альянсу. Так, у Латвії та Литві заявили про те, що оборона країн Балтії потребує зміцнення, та що передислокацію "вагнерівців" до Білорусі НАТО необхідно оцінювати з точки зору безпеки.

Польща також приводила свою армію у підвищену боєздатність під час бунту Пригожина. Польський президент Анджей Дуда заявив, що передислокація "вагнерівців" до Білорусі є дуже негативним сигналом для Польщі та інших країн НАТО.

При цьому Столтенберг підкреслив, що Альянс готовий захищатися від Білорусі та Росії.

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