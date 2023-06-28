Рано делать выводы. Столтенберг отреагировал на переезд Пригожина и его наемников в Беларусь

"Я считаю, что еще слишком рано делать окончательные суждения о последствиях того, что Пригожин переехал в Беларусь и что, скорее всего, часть его сил также будет расположена в Беларуси. Еще рано говорить", - сказал он.

При этом Столтенберг отметил, что НАТО будет контролировать ситуацию. По его словам, Альянс может гарантировать, что всегда готов защищать каждого члена, особенно тех членов НАТО, которые граничат с Беларусью.

Он отметил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину НАТО удвоило количество боевых групп и увеличило свое военное присутствие в восточной части Альянса.

Столтенберг добавил, что Альянс будет принимать дальнейшие решения по укреплению коллективной обороны посредством большего количества сил высокой готовности и больших возможностей для обеспечения надежного сдерживания и обороны для всего НАТО.

По его словам, они будут принимать эти решения на предстоящем саммите Альянса.

Перемещение "вагнеровцев" в Беларусь

Бунт лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который он совершил на выходных в России, завершился договоренностями с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они договорились о его уходе с частью наемниками в Беларусь.

При этом ряд стран НАТО призвали к усилению восточного фланга Альянса. Так, в Латвии и Литве заявили о том, что оборона стран Балтии нуждается в укреплении и что передислокацию "вагнеровцев" в Беларусь НАТО необходимо оценивать с точки зрения безопасности.

Польша также приводила свою армию в повышенную боеспособность во время мятежа Пригожина. Польский президент Анджей Дуда заявил, что передислокация "вагнеровцев" в Беларусь является очень отрицательным сигналом для Польши и других стран НАТО.

При этом Столтенберг подчеркнул, что Альянс готов защищаться от Беларуси и России.

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