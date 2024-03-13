Рано раділи весні. Синоптик дала прогноз на сьогодні
Попри майже середину березня, погоду в Україні сьогодні навряд чи можна назвати по-справжньому весняною. Варто очікувати дощі та навіть сніг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Середа в Україні очікується із дощем та мокрим снігом. Хіба що вдень у північній частині атмосфера обмежиться просто щільною хмарністю", - розповіла вона.
Як зазначила синоптик, вдень 13 березня в Україні передбачається +2....+7 градусів, на Закарпатті до +10, в Криму до +15 градусів.
"У Києві буде хмарно, подекуди є ймовірність невеликих опадів у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вдень +3...+5 градусів", - додала Діденко.
Погода в березні 2024 в Україні
Як раніше розповідав народний синоптик Володимир Деркач, із середини березня 2024 року погода в Україні відрізнятиметься тим, що температура повітря знову опуститься, з'являться опади.
Остання декада місяця буде холодною, можливий мокрий сніг, а температура може впасти до "мінусу". Останні дні першого місяця весни потішать потеплінням, але справжнього весняного тепла ще не буде.
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