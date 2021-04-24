Зарано робити висновки щодо відведення російських військ від України, - Пентагон
Сполучені Штати спостерігають, як Росія відводить війська від кордону з Україною. Однак у Пентагоні не поспішають робти висновки щодо серйозності намірів Москви.
Про це пише "Голос Америки" з посиланням на високопосадовця Пентагону.
Він зазначив, що самого лише оголошення про передислокацію російських військ "недостатньо, щоб нас запевнити".
"Ще занадто рано говорити, які саме сили виводяться, і яке саме озброєння, схоже, там все ще залишається. Але я можу просто сказати вам, що ми дуже, дуже уважно стежимо за цим", - сказав посадовець.
Раніше представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більше, ніж у 2014 році.
РБК-Україна писало, що в Адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що санкції проти Росії призвели до зниження напруженості між країнами і до того, що Росія відводить війська від українських кордонів.
Нагадаємо, напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про відведення військ з окупованого Криму та східного кордону України. За різними оцінками, Росія стягнула від 100 до 150 тисяч військових до кордону.