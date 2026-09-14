Рано бити у фанфари. Чому Трамп поспішив з перемир'ям України і РФ і до чого тут дизель

Заяви Трампа варто сприймати стримано

Як зазначив Фесенко, з того, що написав у своїй соцмережі Трамп не зрозуміло, хто, з ким та як обговорював ці нібито домовленості. І загалом, за його словами, до заяв американського президента потрібно ставитися зі скепсисом.

"Бо Трамп - це Трамп. Я будь-яку заяву Трампа сприймаю дуже стримано. Не треба її сприймати як за істину в останній інстанції, що все вже домовлено, все зроблено. Трамп живе в паралельній реальності. І Трамп може казати про те, чого немає", - пояснив він.

На думку Фесенка, якщо Україні та РФ дійсно було запропоновано енергетичне перемир'я, але без конкретних переговорів про це, то перспектива такої ідеї дуже сумнівна. Як приклад, він пригадав спроби адміністрації США досягнути такого ж перемир'я навесні минулого року.

"Але все зірвалося, тому що не було узгодженого документа, американці вели окремо переговори з росіянами, окремо з нами. Нібито домовилися, а врешті-решт все зірвалося, росіяни відмовилися це виконувати. Зараз може бути схожа історія", - сказав політолог.

Дві версії поспіху Трампа

У розмові з РБК-Україна Фесенко навів дві можливі причини, чому президент США поспішив з заявою про перемир'я.

"Перша версія: була ідея, були пропозиції абстрактні, могла бути абстрактно-позитивна відповідь... У такому стилі, як сказав Зеленський: "Ми готові, якщо буде виконувати інша сторона". Але в якому обсязі? По яких об'єктах? Хто як це буде контролювати? От все це, я так розумію, не узгоджено. Оце перша версія, на сьогодні більш вірогідна", - припустив він.

Друга версія, за його словами, пов'язана з наближенням проміжних виборів у Конгрес в США, на яких республіканці можуть зіткнутися з серйозними проблемами. Зокрема, через рекордні ціни на дизельне пальне в США. Тому Трамп намагається повторити ефект своїх заяв про перемир'я з Іраном на ціни на нафту.

"Для нього важливо оголосити про це (ще до досягнення угоди - ред.), бо він сподівається, що як із цінами на нафту... неодноразово, пам'ятаєте, він робив заяви про припинення вогню? Багато разів. І це мало ефект - зниження ціни на нафту. Зараз він сподівається на такий же ефект", - пояснив Фесенко.

Як вважає експерт, насправді Трампа не цікавить реальність перемир'я чи припинення вогню, або ж на скільки воно буде дієвим та тривалим. Головне - щоб це мало позитивний вплив на внутрішню ситуацію в США до виборів в Конгрес.

"А далі його це вже не цікавить. Головне - відносний ефект. Він розраховує, що, як і на фондовому ринку, або на глобальних ринках нафти, це може вплинути на поточні ціни на дизель в США. І саме тому він цю ідею просуває", - сказав він.

Зазначимо, на заяву Трампа про нібито домовленість про енергетичне перемир'я вже відреагував Московський біржевий ринок. Індекс Мосбіржі, як пишуть російські ЗМІ, виріс на понад 3,6%.

На думку Фесенка, сьогодні йдеться радше про певний політичний піар з боку президента США, а не про конкретні домовленості з Україною та РФ.

"Це робота з внутрішньою аудиторією. Тому поки зарано бити в фанфари й очікувати якогось, хоча б секторального припинення вогню по об'єктах енергетики... Підтвердження наявності домовленостей на цей час немає", - зауважив він.

Чи можна довіряти домовленостям з РФ

Навіть, якщо буде насправді досягнуто угоди про припинення вогню, то, на думку Фесенка, без конкретних домовленостей щодо конкретних об'єкті, будуть порушення.

"Вони (росіяни - ред.) заради Трампа можуть зімітувати певне припинення вогню. А потім будуть звинувачувати українську сторону, що, мовляв, ми виконуємо, а українська сторона це не виконує, вона здійснює удари по російських НПЗ. От такий варіант можливий, це в стилі Путіна", - пояснив він.

Тому, за словами політолога, наразі підстав для оптимістичних оцінок немає, але є певна суто теоретична можливість досягнення певного секторального перемир'я.

"А чи буде вона реалізована - на жаль, тут ще багато сумнівів", - резюмував він.