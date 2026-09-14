Рано бить в фанфары. Почему Трамп поспешил с перемирием Украины и РФ и при чем тут дизель

Заявления Трампа следует воспринимать сдержанно

Как отметил Фесенко, из того, что написал в своей соцсети Трамп, не понятно, кто, с кем и как обсуждал эти якобы договоренности. И вообще, по его словам, к заявлениям американского президента нужно относиться со скепсисом.

"Потому что Трамп - это Трамп. Я любое заявление Трампа воспринимаю очень сдержанно. Не надо его воспринимать как за истину в последней инстанции, что все уже договорено, все сделано. Трамп живет в параллельной реальности. И Трамп может говорить о том, чего нет", - пояснил он.

По мнению Фесенко, если Украине и РФ действительно было предложено энергетическое перемирие, но без конкретных переговоров об этом, то перспектива такой идеи очень сомнительна. В качестве примера он вспомнил попытки администрации США достичь такого же перемирия весной прошлого года.

"Но все сорвалось, потому что не было согласованного документа, американцы вели отдельно переговоры с россиянами, отдельно с нами. Вроде бы договорились, а в конце концов все сорвалось, россияне отказались это выполнять. Сейчас может быть похожая история", - сказал политолог.

Две версии спешки Трампа

В разговоре с РБК-Украина Фесенко привел две возможные причины, по которым президент США поспешил с заявлением о перемирии.

"Первая версия: была идея, были предложения абстрактные, мог быть абстрактно-положительный ответ ... В таком стиле, как сказал Зеленский: "Мы готовы, если будет выполнять другая сторона". Но в каком объеме? По каким объектам? Кто как это будет контролировать? Вот все это, я так понимаю, не согласился. Вот это первая версия, на сегодня более вероятна", - предположил он.

Вторая версия, по его словам, связана с приближающимися промежуточными выборами в Конгресс в США, на которых республиканцы могут столкнуться с серьезными проблемами. В частности, из-за рекордных цен на дизельное топливо в США. Поэтому Трамп пытается повторить эффект своих заявлений о перемирии с Ираном на цены на нефть.

"Для него важно объявить об этом (еще до достижения соглашения – ред.), потому что он надеется, что как с ценами на нефть... неоднократно, помните, он делал заявления о прекращении огня? Много раз. И это имело эффект - снижение цены на нефть. Сейчас он надеется на такой же эффект ", - пояснил Фесенко.

Как считает эксперт, на самом деле Трампа не интересует реальность перемирия или прекращения огня, или на сколько оно будет действенным и длительным. Главное - чтобы это оказало положительное влияние на внутреннюю ситуацию в США до выборов в Конгресс.

"А дальше его это уже не интересует. Главное - относительный эффект. Он рассчитывает, что, как и на фондовом рынке, или на глобальных рынках нефти, это может повлиять на текущие цены на дизель в США. И именно поэтому он эту идею продвигает", - сказал он.

Отметим, на заявление Трампа о якобы договоренности об энергетическом перемирии уже отреагировал Московский биржевой рынок. Индекс Мосбиржи, как пишут российские СМИ, вырос более чем на 3,6%.

По мнению Фесенко, сегодня речь идет скорее об определенном политическом пиаре со стороны президента США, а не о конкретных договоренностях с Украиной и РФ.

"Это работа с внутренней аудиторией. Поэтому пока рано бить в фанфары и ждать какого-нибудь, хотя бы секторального прекращения огня по объектам энергетики... Подтверждения наличия договоренностей на данный момент нет", - отметил он.

Можно ли доверять договоренностям с РФ

Даже если будет действительно достигнуто соглашение о прекращении огня, то, по мнению Фесенко, без конкретных договоренностей по конкретным объектам, будут нарушения.

"Они (россияне - ред.) ради Трампа могут имитировать определенное прекращение огня. А потом будут обвинять украинскую сторону, что, мол, мы выполняем, а украинская сторона это не выполняет, она наносит удары по российским НПЗ. Вот такой вариант возможен, это в стиле Путина", - пояснил он.

Поэтому, по словам политолога, пока нет оснований для оптимистических оценок, но есть определенная сугубо теоретическая возможность достижения определенного секторального перемирия.

"А будет ли она реализована - к сожалению, здесь еще много сомнений", - резюмировал он.