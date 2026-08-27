З ранку РФ випустила по Україні понад 100 реактивних дронів, атака триває досі

Військові зазначили, що більшість ворожих безпілотників були спрямовані у бік Києва.

"За попередніми даними із 140 БпЛА протиповітряною обороною протягом дня збито/подавлено близько 120 ударних дронів. Не ігноруйте тривогу", - йдеться у заяві.

Крім того, в Повітряних силах наголосили, що станом на 19.00 в повітряному просторі України перебуває понад 10 реактивних дронів ворога.

Нагадаємо, вночі росіяни завдали масованого удару по логістичній інфраструктурі Київщини. Внаслідок атаки пошкоджені та знищені розподільчі центри торговельних мереж "Фора", "Будинок Іграшок" та Comfy.