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С утра РФ выпустила по Украине более 100 реактивных дронов, атака продолжается до сих пор

20:01 27.08.2026 Чт
1 мин
Основной целью врага стал Киев
aimg Валерий Ульяненко
С утра РФ выпустила по Украине более 100 реактивных дронов, атака продолжается до сих пор Фото: мобильная огневая группа (Getty Images)
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Начиная с 07:00 российские оккупанты выпустили по Украине около 140 ударных беспилотников. Более 100 из них - реактивные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил ВСУ.

Военные отметили, что большинство вражеских беспилотников были направлены в сторону Киева.

"По предварительным данным из 140 БпЛА противовоздушной обороной в течение дня сбито/подавлено около 120 ударных дронов. Не игнорируйте тревогу", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Воздушных силах отметили, что по состоянию на 19.00 в воздушном пространстве Украины находится более 10 реактивных дронов врага.

Напомним, ночью россияне нанесли массированный удар по логистической инфраструктуре Киевщины. В результате атаки повреждены и уничтожены распределительные центры торговых сетей "Фора", "Дом Игрушек" и Comfy.

Отметим, сегодня около полудня российский беспилотник ударил по гипермаркету в Основянском районе Харькова. В результате атаки есть погибший и 5 раненых, здание разрушено.

О том, что известно о последствиях дневной атаки врага на украинские города - читайте в материале РБК-Украина.

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