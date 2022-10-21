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Ранковий удар по Харкову: шестеро людей постраждали, є руйнування

Ілюстративне фото: внаслідок удару по Харкову шестеро людей постраждали (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В результаті ранкових ударів російських окупантів по Харкову шестеро людей отримали пораненння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова.

Він також повідомив про руйнування промислової інфраструктури в Київському районі міста внаслідок атаки. Наразі на місцях працюють усі профільні служби.

Нагадаємо, сьогодні росіяни знову вдарили по Харкову. Мер Ігор Техеров повідомляв про влучання в адміністративно-виробничу будівлю.

Окрім того, 20 жовтня в Харківської області автомобіль ДСНС підірвався на ворожій міні, дві людини загинуло.

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харков