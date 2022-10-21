RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Утренний удар по Харькову: шесть человек пострадали, есть разрушение

Иллюстративное фото: в результате удара по Харькову шесть человек пострадали (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате утренних ударов российских оккупантов по Харькову шесть человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова.

Он также сообщил о разрушении промышленной инфраструктуры в Киевском районе города в результате атаки. В настоящее время на местах работают все профильные службы.

Напомним, сегодня россияне снова ударили по Харькову. Мэр Игорь Техеров сообщал о попадании в административно-производственное здание.

Кроме того, 20 октября в Харьковской области автомобиль ГСЧС подорвался на вражеской мини, два человека погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков