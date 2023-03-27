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Ранковий обстріл Слов'янську: щонайменше один загиблий, десятки поранених

Фото: ранковий обстріл Слов'янську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти зранку вдарили по Слов'янську двома ракетами С300. Внаслідок удару щонайменше загинула одна людина, також багато поранених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків - такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська", - пише Кириленко.

За словами голови ОВА, росіяни вдарили близько о 10:30.

У цей самий час ворог також завдав удар двома ракетами С300 по Дружківці, внаслідок чого було практично повністю зруйновано дитячий будинок. За попередніми даними ніхто не постраждав.

"Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється - триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму додатково", - додав Кириленко.

Фото: ранковий обстріл Слов'янську (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент України Володимир Зеленський відреагував на ранковий обстріл Слов'янську та показав наслідки удару.

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