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Російські війська вдарили по Слов'янську. Зеленський показав відео наслідків

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Слов'янськ, Понеділок 27 березня 2023 12:11
Російські війська вдарили по Слов'янську. Зеленський показав відео наслідків Фото: російські війська 27 березня вдарили по Слов'янську (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Окупаційні війська сьогодні, 27 березня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені, відео наслідків удару в мережі опублікував президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Оновлено 12:20. В ДСНС повідомляють про врятовану людину

Зокрема, рятувальники ліквідували пожежі трьох авто після терористичного обстрілу у Слов'янську.

"На місці атаки також врятовано людину. На жаль, є загиблий і постраждалі", - інформують в ДСНС.

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"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ", - написав Зеленський під відео.

За його словами, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. Наразі на місці працюють усі служби, людям надається допомога, триває розбір завалів.

"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - зазначив президент.

Нагадаємо, що російські війська часто обстрілюють Слов'янськ. Внаслідок однієї з останніх атак в місті було пошкоджено залізничну колію.

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