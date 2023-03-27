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Утренний обстрел Славянска: по меньшей мере один погибший, десятки раненых

Фото: утренний обстрел Славянска (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты утром ударили по Славянску двумя ракетами С300. В результате удара по меньшей мере погиб один человек, также много раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"По меньшей мере, 1 человек погиб, 25 раненых, разрушены административные и офисные здания, 5 многоэтажек и 7 частных домов - таковы последствия сегодняшнего обстрела Славянская", - пишет Кириленко.

По словам главы ОВА, россияне ударили около 10:30.

В это же время враг также нанес удар двумя ракетами С300 по Дружковке, в результате чего был практически полностью разрушен детский дом. По предварительным данным, никто не пострадал.

"О количестве жертв в Славянске информация меняется - продолжается спасательная операция. О ее ходе буду сообщать дополнительно", - добавил Кириленко.

Фото: утренний обстрел Славянска (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на утренний обстрел Славянска и показал последствия удара.

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