Утренний обстрел Николаева: в ОП показали последствия ударов

Российские войска утром 20 октября нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела пострадал бывший авторынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в прежний авторынок. Жертв нет", - отметил он.

Напомним, сегодня утром российские войска в очередной раз обстреляли Запорожскую область. Вражеская ракета упала на территории одной из школ.

Кроме того, ночью враг обстрелял Криворожский район Днепропетровской области. Из-за удара по объекту энергетики есть сильные разрушения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.