Ранковий обстріл Київської області: в ОВА показали наслідки

"28 житлових будинків пошкоджено. На щастя, без постраждалих", - розповів Кулеба.

Фото: наслідки ранкового обстрілу Київської області (t.me/OleksiyKuleba)

Також в ефірі телемарафону він деталізував, що перші вибухи в області пролунали рано-вранці.

"Ранок у нас почався о 6 годині від вибуху, що прогримів у Бучанському районі... Після цього у нас внаслідок обстрілу була пожежа на об'єкті критичної інфраструктури... Це було пряме влучення досить серйозної, зважаючи на все, балістичної ракети", - розповів Куліба.