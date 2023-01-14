Ранковий обстріл Київської області: в ОВА показали наслідки

Внаслідок ранкового російського обстрілу Київської області пошкоджено майже 30 будинків та об'єкт енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Київської ОВА Олексія Кулебу в Telegram.
"28 житлових будинків пошкоджено. На щастя, без постраждалих", - розповів Кулеба.
Фото: наслідки ранкового обстрілу Київської області (t.me/OleksiyKuleba)
Також в ефірі телемарафону він деталізував, що перші вибухи в області пролунали рано-вранці.
"Ранок у нас почався о 6 годині від вибуху, що прогримів у Бучанському районі... Після цього у нас внаслідок обстрілу була пожежа на об'єкті критичної інфраструктури... Це було пряме влучення досить серйозної, зважаючи на все, балістичної ракети", - розповів Куліба.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що мешканці Київської області 14 січня вранці почули вибухи.
Пізніше Кулеба розповів, що після вибухів на об'єкті критичної інфраструктури почалася пожежа.
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