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Утренний обстрел Киевской области: в ОВА показали последствия

Фото: в ОВА показали последствия обстрела Киевской области 14 января (t.me/OleksiyKuleba)
Автор: Иван Носальский

В результате утреннего российского обстрела Киевской области повреждены почти 30 домов и объект энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу в Telegram.

"28 жилых домов повреждены. К счастью, без пострадавших", - рассказал Кулеба.

Фото: последствия утреннего обстрела Киевской области (t.me/OleksiyKuleba)

Также в эфире телемарафона он детализировал, что первые взрывы в области прозвучали рано утром.

"Утро у нас началось в 6 часов от взрыва, прогремевшего в Бучанском районе... После этого у нас в результате обстрела был пожар на объекте критической инфраструктуры... Это было прямое попадание достаточно серьезной, судя по всему, баллистической ракеты", - рассказал Кулеба.

Напомним, ранее стало известно, что жители Киевской области 14 января утром услышали взрывы.

Позже Кулеба рассказал, что после взрывов на объекте критической инфраструктуры начался пожар.

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