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Ранковий обстріл Херсону: в медзакладі помер один із постраждалих

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П'ятниця 11 серпня 2023 11:35
Ранковий обстріл Херсону: в медзакладі помер один із постраждалих Фото: Ранковий обстріл Херсону: в медзакладі помер один із постраждалих (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 11 серпня, російські окупанти вдались до обстрілу багатоповерхівки в Херсоні. В медзакладі загинув один із постраждалих.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"У медзакладі зупинилося серце херсонця, який постраждав через ранковий російський обстріл багатоповерхівки", - пише Прокудін.

За словами голови ОВА, 53-річний загиблий потрапив під ворожий удар у власній квартирі. Внаслідок обстрілу він отримав важкі поранення грудної клітини та травматичний шок.

"Лікарі намагалися врятувати його життя, але поранення виявилися смертельними", - додає Прокудін.

Ранковий обстріл Херсонської області

Росіяни близько о 4 ранку, 11 серпня, здійснили обстріл села Комишани у Херсонській області, внаслідок чого троє жінок були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.

Зокрема близько о 08:30 ворог вдарив з артилерії по Херсону. Росіяни поцілили у багатоповерхівку. Поранення отримали двоє людей. А у Бериславі обстріл відбувся з БПЛА, внаслідок чого поранений чоловік.

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