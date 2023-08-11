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Утренний обстрел Херсона: в медучреждении умер один из пострадавших

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Пятница 11 августа 2023 11:35
Утренний обстрел Херсона: в медучреждении умер один из пострадавших Фото: Утренний обстрел Херсона: в медучреждении скончался один из пострадавших (t.me/khersonskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Утром, 11 августа, российские оккупанты прибегли к обстрелу многоэтажки в Херсоне. В медучреждении умер один из пострадавших.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

"В медучреждении остановилось сердце херсонца, пострадавшего из-за утреннего российского обстрела многоэтажки", - пишет Прокудин.

По словам главы ОВА, 53-летний погибший попал под вражеский удар в собственной квартире. В результате обстрела он получил тяжелые ранения грудной клетки и травматический шок.

"Врачи пытались спасти его жизнь, но ранения оказались смертельными", - добавляет Прокудин.

Утренний обстрел Херсонской области

Россияне около 4 утра, 11 августа, произвели обстрел села Камышаны в Херсонской области, в результате чего три женщины были госпитализированы с минно-взрывными травмами.

В частности, около 08:30 враг ударил из артиллерии по Херсону. Россияне попали в многоэтажку. Ранения получили два человека. А в Бериславе обстрел произошел из БПЛА, в результате чего ранен мужчина.

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