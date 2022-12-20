Утренний обстрел Херсона: стало известно о погибшем и раненых

В результате обстрела Херсона и области 20 декабря погиб местный житель, еще двое гражданских госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской областной прокуратуры.

"Утром 20 декабря в результате очередных обстрелов военнослужащие России населенных пунктов Херсонщины, в одном из поселков городского типа погиб местный житель. Двое гражданских в Херсоне госпитализированы с травмами полученными в результате обстрелов жилых массивов", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что вследствие вражеской атаки также повреждены дома, хозяйственные постройки, админздания, типография, заведение дошкольного образования, линии электропередач и газопровод.

Фото: последствия обстрела Херсона и области 20 декабря (t.me/phogovua)