Росіяни атакували Херсонську область з артилерії, РСЗВ та танків: є загиблі та поранені

Російські окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонської області. Загарбники гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, також по області було завдано ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича .

Росіяни обстрілювали житлові квартали Херсона. Вони також поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.

Внаслідок ворожих атак були жертви серед цивільного населення. Так, за минулу добу окупанти вбили двох людей, троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни завдали чергового удару по будівлі Херсонської обласної військової адміністрації.

Окрім того, загарбники почали обстрілювати Херсон із використанням нової зброї - модернізованих ракетних комплексів С-300.

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