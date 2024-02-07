Ранковий обстріл Харкова: РФ атакувала ракетами виробництва КНДР (фото)

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва", - розповів він.

За його словами, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

"Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - констатував Болвінов.

РФ атакувала Харків ракетами виробництва КНДР 7 лютого

Обстріл України

РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинилися Київ, де вже відомо про 4 загиблих і десятки поранених, Київська область, Харків, де є пошкодження нежитлової інфраструктури, Миколаїв, де загинула одна людина, Новомосковськ Дніпропетровської області та Дрогобич Львівської області.

Загалом Росія випустила по Україні 64 ракети і дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі - 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України. Зокрема, і у напрямку польського кордону.

Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

Постачання зброї КНДР до Росії

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. За даними США, які були озвучені на засіданні ООН 7 лютого, Росія щонайменше дев'ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Зазначимо, що це не вперше, коли окупанти запускають по Харкову північнокорейську ракету. Така зброя була використана і під час атаки по місту 2 січня 2024 року.

KN-23

Додамо, що згідно з даними з відкритих джерел, KN-23 - твердопаливна тактична балістична ракета виробництва Північної Кореї. Ззовні ракета KN-23 схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

Подібно ракеті "Іскандер-М" має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями.

За оцінками, з бойовою частиною в 500 кг ефективна дальність може бути до 450 км. З легшою бойовою частиною ефективна дальність може сягати до 690 км.