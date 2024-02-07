UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ранковий обстріл Харкова: РФ атакувала ракетами виробництва КНДР (фото)

Фото: РФ атакувала Харків ракетами виробництва КНДР 7 лютого (facebook.com)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вранці 7 лютого вдарили по Харкову ракетами виробництва Північної Кореї. Таких ракет нарахували дві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова.

"Дві з п'яти ракет, випущених вранці по Харкову, - північнокорейського виробництва", - розповів він.

За його словами, металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони.

"Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)", - констатував Болвінов.

 РФ атакувала Харків ракетами виробництва КНДР 7 лютого

Обстріл України

РФ влаштувала масовану атаку по Україні 7 лютого, використавши дрони-камікадзе та ракети. Під ударом опинилися Київ, де вже відомо про 4 загиблих і десятки поранених, Київська область, Харків, де є пошкодження нежитлової інфраструктури, Миколаїв, де загинула одна людина, Новомосковськ Дніпропетровської області та Дрогобич Львівської області.

Загалом Росія випустила по Україні 64 ракети і дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі - 26 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крилаті ракети "Калібр" та 15 "Шахедів". За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, російські ракети під час сьогоднішньої атаки маневрували у західних областях України. Зокрема, і у напрямку польського кордону.

Детальніше про наслідки обстрілу – у матеріалі РБК-Україна.

Постачання зброї КНДР до Росії

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні. За даними США, які були озвучені на засіданні ООН 7 лютого, Росія щонайменше дев'ять разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Зазначимо, що це не вперше, коли окупанти запускають по Харкову північнокорейську ракету. Така зброя була використана і під час атаки по місту 2 січня 2024 року. 

KN-23

Додамо, що згідно з даними з відкритих джерел, KN-23 - твердопаливна тактична балістична ракета виробництва Північної Кореї. Ззовні ракета KN-23 схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М".

Подібно ракеті "Іскандер-М" має квазібалістичну траєкторію, після досягнення висоти в близько 50 км рухається в атмосфері, де може виконувати корекцію траєкторії польоту аеродинамічними рулями.

За оцінками, з бойовою частиною в 500 кг ефективна дальність може бути до 450 км. З легшою бойовою частиною ефективна дальність може сягати до 690 км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків