Утренний обстрел Харькова: РФ атаковала ракетами производства КНДР (фото)

"Две из пяти ракет, выпущенных утром по Харькову, - северокорейского производства", - рассказал он.

По его словам, металлические обломки баллистических ракет взрывотехники собрали на территории промышленной зоны.

"Предварительные выводы специалистов - это северокорейские ракеты HVASON 11GA (KN-23)", - констатировал Болвинов.

РФ атаковала Харьков ракетами производства КНДР 7 февраля

Обстрел Украины

РФ устроила массированную атаку по Украине 7 февраля, использовав дроны-камикадзе и ракеты. Под ударом оказались Киев, где уже известно о 4 погибших и десятках раненых, Киевская область, Харьков, где есть повреждения нежилой инфраструктуры, Николаев, где погиб один человек, Новомосковск Днепропетровской области и Дрогобыч Львовской области.

В общей сложности Россия выпустила по Украине 64 ракеты и дроны. Силы противовоздушной обороны сбили 44 цели - 26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, три крылатых ракеты "Калибр" и 15 "Шахедов". По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, российские ракеты во время сегодняшней атаки маневрировали в западных областях Украины. В частности, и в направлении польской границы.

Детальнее о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Поставки оружия КНДР в Россию

Ранее координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине. По данным США, которые были озвучены на заседании ООН 7 февраля, Россия по меньшей мере девять раз запускала по территории Украины баллистические ракеты производства Северной Кореи.

Отметим, что это не первый раз, когда оккупанты запускают по Харькову северокорейскую ракету. Такое оружие было использовано и во время атаки по городу 2 января 2024 года.

KN-23

Добавим, что согласно данным из открытых источников, KN-23 - твердотопливная тактическая баллистическая ракета производства Северной Кореи. Снаружи ракета KN-23 похожа на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Подобно ракете "Искандер-М" имеет квазибалистическую траекторию, после достижения высоты около 50 км движется в атмосфере, где может выполнять коррекцию траектории полета аэродинамическими рулями.

По оценкам, с боевой частью в 500 кг эффективная дальность может быть до 450 км. С более легкой боевой частью эффективная дальность может достигать 690 км.