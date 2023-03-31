Ранкова атака Запоріжжя: окупанти вдарили з РСЗВ, виникла пожежа

Артилерійський обстріл Запоріжжя. Росіяни, вранці 31 березня, завдали серію ударів по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Запорізької ОВА.
Рано вранці окупанти із застосуванням РСЗВ обстріляли Запоріжжя. Руйнувань зазнали цивільні споруди: виникла пожежа у приватному будинку, вибуховою хвилею пошкоджено сусідні домівки.
"Наразі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків влучання на місці. На щастя, без постраждалих", - йдеться у заяві ОВА
Секретар Запорізької міської ради повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу ушкоджень зазнав інфраструктурний обʼєкт.
На цей час у місті все спокійно, усі комунальні служби працюють у штатному режимі. На місці прильоту працюють усі відповідні служби.
Раніше ми повідомляли, у Запоріжжі вночі двічі лунали вибухи.
Нагадаємо, Російські війська вночі атакували територію України за допомогою ракет ЗРК С-300 та дронів-камікадзе.
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