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Раніше в'язні, тепер - морпіхи. У ЗСУ показали навчання колишніх засуджених

Одеса, Субота 12 жовтня 2024 09:21
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Раніше в'язні, тепер - морпіхи. У ЗСУ показали навчання колишніх засуджених Фото: у ЗСУ показали навчання колишніх засуджених (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колишні ув'язнені, які вирішили приєднатися до бригади морпіхів, проходять навчання. Сили оборони показали, як проходить вишкіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півня України у Telegram.

Колишні в'язні приєдналися до військовослужбовців з підрозділу "Шквал" 35-ї бригади морської піхоти. Мобілізовані засуджені проходять навчання, одним з фінальних етапів якого є штурм окопів.

"Колишні в'язні, а нині бійці одеської бригади морської піхоти, до автоматизму відпрацьовують алгоритм дій безпосередньо під час вогневого контакту із умовним противником", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають інструктори-морпіхи, ці тренування є надзвичайно важливими, адже вже найближчим часом на бійців чекає зустріч з ворогом.

Мобілізація ув'язнених

Нагадаємо, цього року в Україні ухвалили закон, який дозволяє добровільну мобілізацію ув'язнених. Документ вже набув чинності.

Не всі засуджені можуть приєднатися до армії на добровільній основі. Заборонено мобілізувати тих, хто засуджений за злочини проти національної безпеки України, а також за тяжкі злочини. Детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше у Третій окремій штурмовій бригаді повідомили, що до їх особового складу також приєдналися колишні ув'язнені. Вони вже виконують бойові завдання.

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