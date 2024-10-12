Раньше заключенные, теперь - морпехи. В ВСУ показали обучение бывших осужденных

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны петуха Украины в Telegram.

Как отмечают инструкторы-морпехи, эти тренировки чрезвычайно важны, ведь уже в ближайшее время бойцов ждет встреча с врагом.

"Бывшие заключенные, а ныне бойцы одесской бригады морской пехоты до автоматизма отрабатывают алгоритм действий непосредственно во время огневого контакта с условным противником", - говорится в сообщении.

Бывшие заключенные присоединились к военнослужащим из подразделения "Шквал" 35-й бригады морской пехоты. Мобилизированные осужденные проходят обучение, одним из финальных этапов которого является штурм окопов.

Мобилизация заключенных

Напомним, в этом году в Украине был принят закон, разрешающий добровольную мобилизацию заключенных. Документ уже вступил в силу.

Не все осужденные могут вступить в армию на добровольной основе. Запрещено мобилизовать осужденных за преступления против национальной безопасности Украины, а также за тяжкие преступления. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Ранее в Третьей отдельной штурмовой бригаде сообщили, что к их личному составу также присоединились бывшие заключённые. Они уже выполняют боевые задания.

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