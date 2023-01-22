Раніше, ніж планувалося. Ердоган назвав дату виборів в Туреччині
Сьогодні, 22 січня, під час виступу перед молоддю в Бурсі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дату проведення цьогорічних виборів на пост президента.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я дякую моєму Господу за вас, наші молоді брати, які будете нашими супутниками на виборах, які відбудуться 14 травня", - заявив Ердоган.
Зазначимо, раніше планувалося, що вибори в Туреччині пройдуть 18 червня.
Нагадаємо, суд ув'язнив мера Стамбула Екрему Імамоглу. Він розглядався як головний конкурент нинішнього президента на майбутніх виборах.
У відповідь на це рішення Ердоган цинічно відповів, що апеляційні суди у справі ув'язнення опозиційного мера Стамбула виправлять будь-які помилки, якщо вони були, а тим часом турки не мають права ігнорувати судові рішення.
Раніше ми повідомляли, що Ердоган дав зрозуміти, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.