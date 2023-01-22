ua ru
Нд, 22 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Раніше, ніж планувалося. Ердоган назвав дату виборів в Туреччині

Новость на русском →
Туреччина, Неділя 22 січня 2023 20:07
Раніше, ніж планувалося. Ердоган назвав дату виборів в Туреччині Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 22 січня, під час виступу перед молоддю в Бурсі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дату проведення цьогорічних виборів на пост президента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я дякую моєму Господу за вас, наші молоді брати, які будете нашими супутниками на виборах, які відбудуться 14 травня", - заявив Ердоган.

Зазначимо, раніше планувалося, що вибори в Туреччині пройдуть 18 червня.

Нагадаємо, суд ув'язнив мера Стамбула Екрему Імамоглу. Він розглядався як головний конкурент нинішнього президента на майбутніх виборах.

У відповідь на це рішення Ердоган цинічно відповів, що апеляційні суди у справі ув'язнення опозиційного мера Стамбула виправлять будь-які помилки, якщо вони були, а тим часом турки не мають права ігнорувати судові рішення.

Раніше ми повідомляли, що Ердоган дав зрозуміти, що має намір востаннє балотуватися у президенти Туреччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Турция Реджеп Тайіп Ердоган
NEWS
Створить ефект доміно. У Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams
Створить ефект доміно. У Конгресі закликали США відправити Україні хоча б один танк Abrams
DAILY
Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хатія Деканоїдзе: Перемога України – це могила Путіна