Раненым боевикам "ЛНР" диагностируют болезни, чтобы не платить компенсации, - разведка
Боевикам "ЛНР" умышленно "диагностируют" различные болезни. "Власть" пытается избежать выплаты компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны против Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны.
"Власти так называемой "ЛНР" не выплачивают компенсации семьям погибших и раненых в ходе войны с Украиной. С этой целью медицинские работники всячески искажают диагнозы раненым. После лечения ранений и контузий воины "ЛНР" получают выписки, в которых указано "остеохондроз", "язва" или другие болезни, которые не предусматривают компенсационных выплат", - пишет пресс-служба разведки.
Соответствующее отношение к собственным боевикам, уже вызывает острое ощущение несправедливости со стороны местных, даже несмотря на наращивание пропаганды.
Напомним, РБК-Украина писало о том, Россия начала вводить агентов в собственные воинские подразделения, чтобы нейтрализовать оккупантов, которые не имеют желания воевать против Украины.
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