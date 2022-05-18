Пораненим бойовикам "ЛНР" діагностують хвороби, аби не платити компенсації, - розвідка

Бойовикам "ЛНР" умисно "діагностують" різні хвороби. "Влада" намагається уникнути виплати компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни проти України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони.

" Влада так званої "ЛНР" не виплачує компенсації сім’ям загиблих та поранених в ході війни з Україною. З цією метою медичні працівники всіляко спотворюють діагнози пораненим. Після лікування поранень та контузій вояки "ЛНР" отримують виписки в яких зазначено "остеохондроз", "виразка" або інші хвороби, які не передбачають компенсаційних виплат", - пише пресслужба розвідки.

Відповідне відношення до власних бойовиків, вже викликає гостре відчуття несправедливості з боку місцевих, навіть попри нарощування пропаганди.