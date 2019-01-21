Раненых украинских моряков могут завтра перевезти в "Лефортово", - родственники

Фото: СИЗО "Лефортово" (imauzer/livejournal.com)

По словам родственников, моряки еще не готовы к переводу по состоянию здоровья

Раненых украинских моряков во вторник, 22 января, планируют перевезти из "Матросской тишины" в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Тиждень".

Как отмечается, родители одного из захваченных моряков Андрея Ейдера, сообщили, что, по словам адвоката, следователи готовят перевод раненых украинских моряков на этой неделе.

"Дошли слухи, что это будет завтра. И это на самом деле ужасно... О каком переводе может идти речь, если они еще нездоровы. Нет никаких медицинских заключений. То есть, согласно Женевской конвенции, они должны получать лечение", - рассказали родители.

Также отмечается, что по словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, раненым морякам прекратили предоставлять лечение с начала 2019 года.

По мнению родственников, переводом украинских моряков в "Лефортово" российское следствие собирается просто спрятать их от активного общения с адвокатами, консулами и родственниками, которое является возможным в "Матросской тишине".

По их словам, о возможном переводе адвокат сообщила еще 18 января, но в понедельник сказали, что есть информация, что это произойдет во вторник 22 января.

Сообщается, что адвокат военнопленного моряка Андрея Артеменко Мария Куракина отметила, что официальной информации о переводе пока нет.

Отметим, в тюремной больнице СИЗО "Матросская тишина" находятся трое из 24 захваченных украинских моряков - Андрей Артеменко, Андрей Ейдер и Василий Сорока.

Напомним, один из пленных украинских моряков нуждается в медицинском обследовании. По словам адвоката, ранения руки, которое Сорока получил во время нападения ВМС РФ на украинские корабли в Керченском проливе, до сих пор не восстанавливается.

РБК-Украина писало, что Украина требует подтвержденную медицинскими справками официальную информацию о состоянии здоровья украинских моряков, захваченных Россией в ходе атаки в Керченском проливе.