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Один из пленных украинских моряков нуждается в медицинском обследовании

Новости » Происшествия    19.01.2019 - 15:05
Один из пленных украинских моряков нуждается в медицинском обследовании
Фото: Василий Сорока (из открытых источников)

В медицинском обследовании нуждается Василий Сорока

Украинский моряк Василий Сорока, который находится в военном плену в Российской Федерации, нуждается в медицинском обследовании. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу адвоката моряков Сергея Бадамшина Facebook.

По словам адвоката, ранение руки, которое Сорока получил во время нападения ВМС РФ на украинские корабли в Керченском проливе, до сих пор не восстанавливается.

"Раненая рука так и не восстанавливается. Болит. Отек не спал. Остались осколки. Нужно обследование, решение вопроса об операции и реабилитации", - написал он.

Также Бадамшин отметил, что российские врачи ведут себя безответственно и отказываются оказывать медицинскую помощь.

"Меня огорчает безответственность некоторых врачей. Несмотря на неоднократные обращения, не дано рекомендаций по реабилитации и восстановлению. Медицинскую документацию по заявлению также не предоставлено", - написал адвокат.

Бадамшин добавил, что сейчас Сорока нуждается в медицинском обследовании, решении вопроса об операции и дальнейшей реабилитации.

Один из пленных украинских моряков нуждается в медицинском обследовании

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты задержанных в Керченском проливе украинских моряков обжаловали решение суда в Москве о продлении им ареста.

Добавим, суд в России 16 января продлил срок ареста 24 украинским морякам, которых РФ незаконно задержала в Керченском проливе.

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