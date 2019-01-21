Поранених українських моряків можуть завтра перевезти у "Лефортово", - родичі

Фото: СІЗО "Лефортово" (imauzer/livejournal.com)

За словами родичів, моряки ще не готові до переведення за станом здоров'я

Поранених українських моряків у вівторок, 22 січня, планують перевезти з "Матросской тишины" в СІЗО "Лефортово". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тиждень".

Як зазначається, батьки одного з захоплених моряків Андрія Ейдера, повідомили, що, за словами адвоката, слідчі готують переведення поранених українських моряків на цьому тижні.

"Чутками дійшло, що це буде завтра. І це насправді жахливо… Про яке переведення може йтися, якщо вони ще нездорові. Немає жодних медичних висновків. Тобто, згідно з Женевською конвенцією, вони мають отримувати лікування", - розповіли батьки.

Також зазначається, що за словами українського омбудсмена Людмили Денісової, пораненим морякам припинили надавати лікування з початку 2019 року.

На думку родичів, переведенням українських моряків у "Лефортово" російське слідство збирається просто заховати їх від активного спілкування з адвокатами, консулами та родичами, яке є можливим у "Матросской тишине".

За їхніми словами, про можливе переведення адвокат повідомила ще 18 січня, але у понеділок сказали, що є інформація, що це відбудеться у вівторок 22 січня.

Повідомляється, що адвокат військовополоненого моряка Андрія Артеменка Марія Куракіна зазначила, що офіційної інформацію про переведення поки що немає.

Зазначимо, у тюремній лікарні СІЗО "Матросская тишина" перебувають троє із 24 захоплених українських моряків - Андрій Артеменко, Андрій Ейдер і Василь Сорока.

Нагадаємо, один з полонених українських моряків потребує медичному обстеженні. За словами адвоката, поранення руки, яке Сорока отримав під час нападу ВМС РФ на українські кораблі в Керченській протоці, досі не відновлюється.

РБК-Україна писало, що Україна вимагає підтверджену медичними довідками офіційну інформацію про стан здоров’я українських моряків, захоплених Росією у ході атаки у Керченській протоці.