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Поранених в Україні росіян залишили без виплат: в чому колізія

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Росія, Четвер 21 липня 2022 15:45
Поранених в Україні росіян залишили без виплат: в чому колізія Фото: поранених в Україні росіян залишили без виплат (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Пораненим в Україні росіянам почали масово відмовляти у страхових виплатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ.

"У разі поранення військові можуть претендувати на відшкодування від страховика МО "Согаза" та на 3 млн рублів виплат. Але з травня легкопораненим почали відмовляти і в тому, і в іншому", - йдеться в повідомленні.

Так, один військовий не зміг отримати компенсації за осколкове поранення та контузію, інший - за те ж саме осколкове поранення та травму сухожилля.

"Медики відмовляються фіксувати поранення, тому що за наказом МО РФ претендувати на виплати можуть лише ті, чиї каліцтва перебувають у постанові уряду від 1998 року, - пояснюють в відомстві. - Постанова заточувалась під мирний час. І виходить так, що перелом пальця - це страховий випадок, а мінно-вибухова травма з багатьма осколковими пораненнями - ні".

Як повідомлялося, ЗСУ ліквідували ще 100 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38 850 військових.

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