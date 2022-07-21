Поранених в Україні росіян залишили без виплат: в чому колізія

"У разі поранення військові можуть претендувати на відшкодування від страховика МО "Согаза" та на 3 млн рублів виплат. Але з травня легкопораненим почали відмовляти і в тому, і в іншому", - йдеться в повідомленні.

Так, один військовий не зміг отримати компенсації за осколкове поранення та контузію, інший - за те ж саме осколкове поранення та травму сухожилля.

"Медики відмовляються фіксувати поранення, тому що за наказом МО РФ претендувати на виплати можуть лише ті, чиї каліцтва перебувають у постанові уряду від 1998 року, - пояснюють в відомстві. - Постанова заточувалась під мирний час. І виходить так, що перелом пальця - це страховий випадок, а мінно-вибухова травма з багатьма осколковими пораненнями - ні".