Раненные на Донбассе украинские военные отправились в Болгарию на реабилитацию

Болгария в течение двух лет планирует принять на реабилитацию около 300 украинских военных

Группа из восьми травмированных участников боевых действий на востоке Украины отправилась на реабилитацию в Болгарию. Такую возможность военные получили в рамках Трастового Фонда НАТО, передает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Отмечается, что украинские военные пройдут двухнедельную реабилитацию в военно-медицинской больницы "Калероя" в болгарском городе Хисар.

В Минобороны добавили, что эта инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Болгарии и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта Трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине. Соглашение было подписано в октябре 2017 года.

Всего в рамках проекта Болгария в течение двух лет планирует принять на реабилитацию около 300 травмированных участников боевых действий на востоке Украины.

"Каждого 9 числа месяца новая группа будет направляться в военно-медицинской больницы "Калероя", г. Хисар", - уточнили в Минобороны.

Фото: украинские военные поехали на реабилитацию в Болгарию (mil.gov.ua)

Напомним, 9 июня 2018 года Болгария приняла на реабилитацию 75 украинских военнослужащих.

Добавим, что начиная с 2014 года Германия приняла на лечение 102 солдат из Украины, которые получили ранения на Донбассе в зоне боевых действий.