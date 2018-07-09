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Поранені на Донбасі українські військові відправились до Болгарії на реабілітацію

НовиниСуспільство    09.07.2018 - 15:58
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Болгарія протягом двох років планує прийняти на реабілітацію близько 300 українських військових

Група з восьми травмованих учасників бойових дій на сході України відправилася на реабілітацію до Болгарії. Таку можливість військові отримали в рамках Трастового Фонду НАТО, передає прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що українські військові пройдуть двотижневу реабілітацію у військово-медичній лікарні "Калероя" в болгарському місті Хісар.

У Міноборони додали, що ця ініціатива реалізується на основі угоди між Міністерством оборони Болгарії та Міністерством соціальної політики України в межах проекту Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні. Угода була підписана в жовтні 2017 року.

Загалом у рамках проекту Болгарія протягом двох років планує прийняти на реабілітацію близько 300 травмованих учасників бойових дій на сході України.

"Кожного 9 числа місяця нова група направлятиметься до військово-медичної лікарні "Калероя", м. Хісар", - уточнили в Міноборони.

 

Фото: українські військові поїхали на реабілітацію до Болгарії (mil.gov.ua)

Нагадаємо, 9 червня 2018 року Болгарія прийняла на реабілітацію 75 українських військовослужбовців.

Додамо, що починаючи з 2014 року Німеччина прийняла на лікування 102 солдатів з України, які отримали поранення на Донбасі у зоні бойових дій.

Директору реабілітаційного центру для учасників АТО повідомлено про підозру Болгарія прийме на реабілітацію українських військових, - Порошенко
Теги публікації: реабилитация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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