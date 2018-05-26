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Болгарія прийме на реабілітацію українських військових, - Порошенко

НовиниСуспільство    26.05.2018 - 19:40
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)
Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Болгарія протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців

Через два тижні, 9 червня 2018 року, Болгарія прийме на реабілітацію українських військових, які отримали поранення у зоні бойових дій на Донбасі. Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко за результатами зустрічі з прем'єром Болгарії Бойко Борисовим.

"Надзвичайно цінуємо допомогу Болгарії, яка протягом останніх трьох років прийняла на оздоровлення 75 українських військовослужбовців. А вже 9 червня болгарські лікарі прийматимуть чергову групу українських військових у госпіталі Військово-медичної академії Болгарії", - зазначив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 26 травня 2018 в Україні перебуває прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов. За результатами зустрічі із Петром Порошенком сторони домовились спільно збудувати дорогу по транспортному коридору Одеською областю, Рені і Варною.

Крім того, обговорюючи питання європейської інтеграції, сторони скоординували позиції в контексті проведення Саміту Україна - ЄС у Брюсселі 9 липня 2018 року. 

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Теги публікації: Болгария, реабилитация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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