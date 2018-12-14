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Вследствие ранений на Донбассе погибли двое десантников

Новости » Общество    14.12.2018 - 20:58
Вследствие ранений на Донбассе погибли двое десантников
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады умерли от ранений, всего в бригаде три потери

От полученных в ходе боевых действий на Донбассе погибли двое десантников 79 отдельной десантно-штурмовой бригады, которая базируется в Николаеве. Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко в Facebook.

По его словам, в целом у бригады уже три потери, двое военнослужащих скончались в результате полученных ранений.

"Военнослужащие - из Днепропетровской и Кировоградской областей. Николаевщина скорбит вместе с вами", - написал Савченко.

Вследствие ранений на Донбассе погибли двое десантников

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в районе операции Объединенных сил на Донбассе в ходе боевых действий 13 декабря погибли двое украинских военных. В тот день боевики применили вооружение БМП, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Добавим, ранее президент Украины Петр Порошенко сообщал, что на Донбассе с начала агрессии со стороны России во время выполнения боевых заданий погибли 487 десантников.

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Темы: Новости ООС
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