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Порошенко назвав кількість загиблих десантників на Донбасі від початку агресії РФ

Новини » Суспільство    21.11.2018 - 15:24
Порошенко назвав кількість загиблих десантників на Донбасі від початку агресії РФ
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

На Донбасі загинули майже півтисячі десантників

На Донбасі від початку агресії з боку Росії під час виконання бойових завдань загинули майже півтисячі десантників. Про це у день Десантно-штурмових військ заявив президент України Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

Загалом, за його словами, внаслідок бойових дій на сході України загинули 487 військових, які служили у цьому роді військ.

"На жаль, війна - це не лише перемоги. 487 "крилатих піхотинців" не повернулися з бойових завдань, загинувши у боях з російським агресором. Вічна їм пам’ять і слава", - зазначив президент.

Порошенко додав, що  за мужність і героїзм, виявлені в боях, понад 7 тис. десантників відзначено державними нагородами та відзнакою президента.

"12 військовослужбовців відзначені Зіркою Героя України", - підкреслив Порошенко.

Порошенко назвав кількість загиблих десантників на Донбасі від початку агресії РФ

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 21 листопада 2018, вперше відзначають день Десантно штурмових військ. 5 квітня 2018 року Високомобільні десантні війська України було перейменовано у Десантно-штурмові. Відповідне рішення ухвалила Верховна рада, ухваливши відповідний законопроект № 7330, поданий президентом Петром Порошенком.

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