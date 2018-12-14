На Донбасі за день поранено одного українського військового

Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

На Донбасі за день зафіксовано вісім обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 14 грудня, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, на Донбасі за день зафіксовано вісім обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, двічі бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Зокрема, з забороненого міномету бойовики обстрілювали українські позиції в районі хутора Вільний та в районі міста Світлодарськ.

Крім того, опорні пункти українських військ бойовики обстрілювали з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Пісків, Водяного, Чермалика, а поблизу селища Гнутове зафіксовано роботу снайпера бойовиків.

"Внаслідок бойових дій, один український військовий отримав легке поранення. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі загинули двоє українських військових.

Крім того, повідомлялося, що проросійські бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водогін Сіверський Донець - Донбас.