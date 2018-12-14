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На Донбасі за день поранено одного українського військового

Новини » Надзвичайні події    14.12.2018 - 18:22
На Донбасі за день поранено одного українського військового
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

На Донбасі за день зафіксовано вісім обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за день, 14 грудня, внаслідок бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, на Донбасі за день зафіксовано вісім обстрілів з боку проросійських бойовиків, зокрема, двічі бойовики застосовували заборонене мінськими угодами озброєння. Зокрема, з забороненого міномету бойовики обстрілювали українські позиції в районі хутора Вільний та в районі міста Світлодарськ.

Крім того, опорні пункти українських військ бойовики обстрілювали з БМП-2, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї в районі Мар'їнки, Пісків, Водяного, Чермалика, а поблизу селища Гнутове зафіксовано роботу снайпера бойовиків.

"Внаслідок бойових дій, один український військовий отримав легке поранення. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових", - йдеться у повідомленні.

На Донбасі за день поранено одного українського військового

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора на Донбасі загинули двоє українських військових.

Крім того, повідомлялося, що проросійські бойовики на лінії розмежування намагалися підірвати водогін Сіверський Донець - Донбас

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