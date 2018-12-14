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Від поранень на Донбасі загинули двоє десантників

Новини » Суспільство    14.12.2018 - 20:58
Від поранень на Донбасі загинули двоє десантників
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бійці 79 окремої десантно-штурмової бригади померли від поранень, загалом у бригаді три втрати

Від отриманих у ході бойових дій на Донбасі загинули двоє десантників 79 окремої десантно-штурмової бригади, яка базується у Миколаєві. Про це інформує РБК-Україна із посиланям на повідомлення голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка у Facebook.

За його словами, загалом у бригади вже три втрати, двоє із військовослужбовців померли внаслідок отриманих поранень.

"Військовослужбовці - з Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Миколаївщина сумує разом з вами", - написав Савченко.

Від поранень на Донбасі загинули двоє десантників

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у районі операції Об'єднаних сил на Донбасі в ході бойових дій 13 грудня загинули двоє українських військових. Того дня бойовики застосували озброєння БМП, гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Додамо, раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що на Донбасі від початку агресії з боку Росії під час виконання бойових завдань загинули 487 десантників

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Теми: Новини ООС
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