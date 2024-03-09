Наступне засідання "Рамштайну" пройде очно в Німеччині: названо дату

Наступне очне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 19 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-повітряних сил (ВПС) Сполучених Штатів Америки (США) в Європі в коментарі " Радіо свободі ".

"Міністр оборони США Ллойд Остін планує провести особисту зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн, Німеччина, 19 березня 2024 року", - пише пресслужба.

Зазначається, що Остін запросив на засідання міністрів оборони, а також старших військових посадових осіб, аби обговорити війну на території України, а також проблеми безпеки, з якими стикають союзники й партнери США.

Зустріч у форматі "Рамштайн"

Зустріч у форматі "Рамштайн" є серією дипломатичних зустрічей міністрів оборони десятків країн світу. Метою засідань є синхронізація, а також прискорення надання військової допомоги України на тлі її протистояння російській агресії. Зокрема порушуються питання підтримки нашої країни після завершення війни.

Дев'ятнадцяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбулося 19 лютого. Це було перше засідання за участі нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про результати останнього засідання можна дізнатись за посиланням.