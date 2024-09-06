"Рамштайн-24" у Німеччині. Що на порядку денному зустрічі союзників України

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Повернення "Рамштайну" після літньої паузи

Контактна група з питань оборонної підтримки України збереться 6 вересня на авіабазі ВПС США у місті Рамштайн-Мізенбах (Німеччина).

Це буде перша зустріч за майже 3 місяці. Востаннє союзники проводили переговори в форматі "Рамштайн" 13 червня 2024 у Брюсселі.

Засідання традиційно очолять голова Пентагону Ллойд Остін та керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун.

Серед інших учасників Контактної групи – представники оборонних відомств із понад 50 країн, які надають військову допомогу Україні у боротьбі з широкомасштабною агресією РФ.

Зеленський планує відвідати зустріч

За день до "Рамштайну" стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може взяти участь у переговорах.

Як повідомило Spiegel, український лідер під час зустрічі Контактної групи планує "описати всю серйозність ситуації", що наразі склалася в Україні. На думку журналістів видання, візит Зеленського змінить робочу атмосферу засідання на "більш політичну".

Зазначимо, вперше Володимир Зеленський був особисто присутнім на "Рамштайні" 11 жовтня 2023 у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Тоді обговорювали питання посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та авіаційну коаліцію.

ППО та "далекобійність". Головні теми Рамштайну

На тлі нещодавніх смертоносних атак РФ на українські міста однією з головних тем "Рамштайну" буде зміцнення ППО.

Анонсуючи засідання, очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що

За даними видання Spiegel, у разі присутності на засіданні Володимира Зеленського, він наголошуватиме на потребах у далекобійній зброї та посиленні ППО.

Президент України хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з Росією, зокрема, постачання ракет великої дальності та додаткових систем протиповітряної оборони, йдеться у матеріалі німецького ЗМІ.

Дискусія щодо надання Україні далекобійних ракет та їх використання для ударів углиб РФ триває вже кілька місяців. Захід відмовляє у запитах української сторони на "далекобійність", пояснюючи це загрозою ескалації.

Варто зазначити, що напередодні "Рамштайну-24" кілька союзників анонсували передачу нових систем ППО Україні.

Так, Німеччина замовила для України 17 систем протиповітряної оборони IRIS-T. Вони доповнять передані раніше 7 батарей. 4 системи буде відправлено до кінця 2024 року, а решту – починаючи з наступного, пообіцяв німецький канцлер Олаф Шольц

Румунія оголосила про передачу на потреби України однієї з двох діючих у країні систем ППО Patriot.

При підготовці використовувалися: публікації U.S. Department of Defense, заява речника Пентагону Патріка Райдера, допис очільника Міноборони Рустема Умєрова в Х, публікації Spiegel, Bloomberg.