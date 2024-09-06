"Рамштайн-24" в Германии. Что на повестке дня встречи союзников Украины

Содержание:

Возвращение "Рамштайна" после летней паузы

Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины соберется 6 сентября на авиабазе ВВС США в городе Рамштайн-Мизенбах (Германия).

Это будет первая встреча почти за 3 месяца. В последний раз союзники проводили переговоры в формате "Рамштайн" 13 июня 2024 в Брюсселе.

Заседание традиционно возглавят председатель Пентагона Ллойд Остин и руководитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун.

Среди других участников Контактной группы – представители оборонных ведомств из более 50 стран, оказывающих военную помощь Украине в борьбе с широкомасштабной агрессией РФ.

Зеленский планирует посетить встречу

За день в "Рамштайн" стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в переговорах.

Как сообщило Spiegel, украинский лидер во время встречи Контактной группы планирует "описать всю серьезность ситуации", которая сейчас сложилась в Украине. По мнению журналистов издания, визит Зеленского сменит рабочую атмосферу заседания на "более политическую".

Отметим, впервые Владимир Зеленский лично присутствовал на "Рамштайне" 11 октября 2023 в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Тогда обсуждали вопросы усиления противовоздушной обороны, поставок боеприпасов и авиационную коалицию.

ПВО и "дальнобойность". Главные темы Рамштайна

На фоне недавних смертоносных атак РФ на украинские города одной из главных тем "Рамштайна" будет укрепление ПВО.

Анонсируя заседание, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что партнеры будут пытаться удовлетворить неотложные потребности Украины на поле боя, включая возможности противовоздушной обороны для отражения российских беспилотников и ракетных атак.

Остин добавил, что США продолжают прилагать усилия "для обеспечения того, чтобы Украина имела потенциал, необходимый для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в долгосрочной перспективе".

По данным издания Spiegel, в случае присутствия на заседании Владимира Зеленского, он будет говорить о потребности в дальнобойном оружии и усилении ПВО.

Президент Украины хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с Россией, в частности, поставках ракет большой дальности и дополнительных систем противовоздушной обороны, говорится в материале немецкого СМИ.

Дискуссия о предоставлении Украине дальнобойных ракет и их использовании для ударов вглубь РФ продолжается уже несколько месяцев. Запад все еще отказывает в запросах украинской стороны на "дальнобойность", объясняя это угрозой эскалации.

Следует отметить, что накануне "Рамштайна-24" несколько союзников анонсировали передачу новых систем ПВО Украине.

Так, Германия заказала для Украины 17 систем противовоздушной обороны IRIS-T. Они дополнят переданные ранее 7 батарей. 4 системы будут отправлены до конца 2024 года, а остальные – начиная со следующего, пообещал немецкий канцлер Олаф Шольц

Румыния объявила о передаче на нужды Украины одной из двух действующих в стране систем ПВО Patriot.

При подготовке использовались: публикации U.S. Department of Defense, заявление спикера Пентагона Патрика Райдера, сообщение главы Минобороны Рустема Умерова в Х, публикации Spiegel, Bloomberg.