Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників

Головне про переговори

Чергову зустріч Коаліції з питань військової допомоги Україні заплановано на середу, 15 березня 2023.

Через місяць після "Рамштайну" в Брюсселі партнери знову проведуть переговори, але в дистанційному режимі.

Раніше в Міноборони України анонсували Рамштайн-10 онлайн на середину березня, а очну зустріч – у квітні на німецькій авіабазі до річниці роботи Контактної групи.

Очікування України

Міністр оборони Олексій Резніков висловив оптимізм щодо нової зустрічі з союзниками.

Напередодні десятого "Рамштайну" він провів телефонну розмову з головою Пентагону Ллойдом Остіном. Керівники оборонних відомств обговорили пріоритетні напрями у співпраці та "шлях до перемоги у війні".

За підсумками розмови Резніков заявив, що підтримка партнерів вселяє йому великий оптимізм щодо майбутнього. "Солідарність стає ефективністю на полі бою", – наголосив міністр.

У свою чергу Ллойд Остін запевнив у підтримці США України "стільки, скільки буде потрібно".

Головними темами порядку денного на "Рамштайні-10", ймовірно, будуть питання надання боєприпасів та систем ППО. Також у пріоритеті продовження постачання танків та важкої броньованої техніки для контрнаступу ЗСУ.

Так, перед зустріччю з міністрами оборони країн ЄС на початку березня Олексій Резніков озвучив потреби України – засоби ППО, боєприпаси та мільйон снарядів калібру 155 мм. Він звернувся до європейських колег із проханням постачати Україні по 250 тисяч снарядів щомісяця для забезпечення просування ЗСУ.

Хроніка зустрічейу форматі "Рамштайн"

Рамштайн-9. Брюссель, 14-15 лютого 2023. Число учасників Антикремлівської коаліції досягло 54 країн. Союзники пообіцяли, що допоможуть Україні перейти в контрнаступ навесні. Також обговорювалася можливість постачання бойової авіації. Низка партнерів повідомили про готовність навчати українських пілотів.

Рамштайн-8. Німеччина, авіабаза ПС США, 20 січня 2023. Основною темою стало розблокування поставок танків Leopard 2. Також була анонсована передача додаткових систем ППО Patriot та IRIS-Т, ППО Avenger, БМП Bradleу, БТР Stryker та ін. Питання з танками було вирішено позитивно через 5 днів після зустрічі. Перші танки Leopard прибули до України із Польщі 24 лютого.

Рамштайн-7. Онлайн, 16 листопада 2022. Іспанія підтвердила поставки систем ППО Hawk, Польща - ППО ближньої дії та артилерії, Німеччина - додаткових РСЗВ. Канада та Швеція зобов'язалися передати озброєння та зимове спорядження на сотні мільйонів доларів.

Рамштайн-6. Брюссель, 12 жовтня 2022. Вперше союзники оголосили про передачу систем ППО NASAMS, IRIS-T, Hawk. Німеччина зобов'язалася поставити додаткові системи MARS II та САУ PzH 2000.

Рамштайн-5. Німеччина, авіабаза ПС США, 8 вересня 2022. США оголосили про постачання додаткових гаубиць, протирадіолокаційних ракет HARM, броньовиків Humvee. Норвегія анонсувала поставки 160 ракет Hellfire, Німеччина - зенітних установок Gepard та броньованих танків-мостоукладачів Biber.

Рамштайн-4. Онлайн, 20 липня 2022. Були анонсовані поставки додаткових систем HIMARS і високоточних боєприпасів для 155-мм артилерії від США. Союзники домовилися забезпечити навчання українських військових та ремонт військової техніки.

Рамштайн-3. Брюссель, 15 червня 2022. За підсумками зустрічі союзники передали Україні гаубиці М777, десятки тисяч боєприпасів і ракет для HIMARS, ракети Harpoon, Brimstone. Німеччина пообіцяла поставити системи MARS II, а Словаччина зобов'язалася передати гелікоптери Мі-17.

Рамштайн-2. Онлайн, 23 травня 2022. Партнери домовилися про нарощування поставок артилерії 155 мм та посилення берегової оборони України. Було анонсовано передачу гелікоптерів та танків від Чехії.

Рамштайн-1. Німеччина, авіабаза ПС США, 26 квітня 2022. Голова Пентагону Ллойд Остін ініціював зустріч партнерів для військової підтримки України у боротьбі з російською агресією. Коаліція зібрала понад 40 союзників. Було ухвалено рішення про прискорення постачання необхідних озброєнь. Країни оголосили про надання військової допомоги на 5 млрд доларів.