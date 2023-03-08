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Україна розраховує отримати від партнерів мільйон снарядів та ППО, - Резніков

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Середа 08 березня 2023 12:53
Україна розраховує отримати від партнерів мільйон снарядів та ППО, - Резніков Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна розраховує якнайшвидше отримати від європейських союзників засоби ППО, боєприпаси та мільйон снарядів калібру 155 мм.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС у Стокгольмі, пише РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Ми обговоримо з нашими друзями й партнерами, з міністрами оборони ЄС, наші пріоритети. Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси. Саме тому я підтримую ініціативу мого друга Ханно Певкура (міністра оборони Естонії - ред.) про поставки 1 мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм", - заявив Резніков.

Міністр наголосив на важливості продовження поставок в Україну броньованих БМП та танків, які допоможуть створити "сталевий кулак" напередодні контрнаступу.

Водночас Резніков зауважив, що як юрист вважає важливим дотримання усіх правових процедур й правил щодо поставок військової допомоги, однак необхідно також враховувати обставини воєнного часу, коли швидкість поставок має вирішальну роль.

"Як Єнс Столтенберг (Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО, - ред.) сказав нам у Брюсселі під час минулої зустрічі у форматі "Рамштайн", час зберігає життя. Саме тому нам потрібно рухатися вперед так швидко, як це можливо", - додав міністр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, закликав направити кошти з європейських оборонних фондів на закупку боєприпасів для України.

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