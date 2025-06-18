Рамос забив "Інтеру", потужний старт "Рівер Плейта" та перша перемога Африки на клубному ЧС

Клубний чемпіонат світу, груповий раунд, 1-й тур

Група Е

"Рівер Плейт" (Аргентина) – "Урава Ред Даймондс" (Японія) – 3:1

Голи: Колідіо, 12, Дріуссі, 48, Меза, 73 – Мацуо, 58

"Монтеррей" (Мексика) – "Інтер" (Італія) – 1:1

Голи: Рамос, 25 – Мартінес, 42

Група F

"Флуміненсе" (Бразилія) – "Боруссія" Д (Німеччина) – 0:0

"Ульсан" (Південна Корея) – "Мамелоді Сандаунз" (Південна Африка) – 0:1

Гол: Рейнерс, 36

Як пройшли матчі

У квартеті Е аргентинський "Рівер Плейт" напрочуд легко переграв чинного переможця азійської Ліги чемпіонів – японську "Ураву Ред Даймондз" (3:1). Погляди уболівальників були прикуті до 17-річного нападника аргентинців Мастантуоно, якого нещодавно підписав мадридський "Реал". Але юна зірка, після активного початку, нічим себе не проявив. Втім, у "Рівера" й без нього було кому забивати.

Другий матч – "Монтеррей" – "Інтер" був цікавий тим, що в складі мексиканців вийшов легендарний іспанець Рамос. А міланський клуб вперше зіграв під керівництвом нового наставника – Крістіана Ківу.

Мексиканці відкрили рахунок саме завдяки точному удару головою у виконанні Рамоса. Італійцям вдалося вирівняти становище зусиллями Мартінеса. Переможця в матчі так і не виявили.

Учасники групи F на чотирьох відзначилися лише одним голом. Бразильський "Флуміненсе" та німецька "Боруссія" Д провели непогане якісне протистояння, проте без голів.

У паралельному поєдинку південнокорейський "Ульсан" та "Мамелоді Сандаунз" з Південної Африки грали за майже порожніх трибун. Мінімальну перемогу здобули африканці. Ще двічі арбітри скасовували їхні голи після втручання ВАР.