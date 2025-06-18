Рамос забил "Интеру", мощный старт "Ривер Плейта" и первая победа Африки на клубном ЧМ

На клубном Мундиале, проходящем в США, состоялись стартовые поединки в квартетах E и F. В частности, первый матч после провала в финале ЛЧ провел миланский "Интер".
Подробности - в обзоре РБК-Украина.
Клубный чемпионат мира, групповой раунд, 1-й тур
Группа Е
"Ривер Плейт" (Аргентина) - "Урава Ред Даймондс" (Япония) - 3:1
Голы: Колидио, 12, Дриусси, 48, Меза, 73 - Мацуо, 58
"Монтеррей" (Мексика) - "Интер" (Италия) - 1:1
Голы: Рамос, 25 - Мартинес, 42
Группа F
"Флуминенсе" (Бразилия) - "Боруссия" Д (Германия) - 0:0
"Ульсан" (Южная Корея) - "Мамелоди Сандаунз" (Южная Африка) - 0:1
Гол: Рейнерс, 36
В квартете Е аргентинский "Ривер Плейт" на удивление легко переиграл действующего победителя азиатской Лиги чемпионов - японскую "Ураву Ред Даймондз" (3:1). Взгляды болельщиков были прикованы к 17-летнему нападающему аргентинцев Мастантуоно, которого недавно подписал мадридский "Реал". Но юная звезда, после активного начала, ничем себя не проявил. Впрочем, у "Ривера" и без него было кому забивать.
Второй матч - "Монтеррей" - "Интер" был интересен тем, что в составе мексиканцев вышел легендарный испанец Рамос. А миланский клуб впервые сыграл под руководством нового наставника - Кристиана Киву.
Мексиканцы открыли счет именно благодаря точному удару головой в исполнении Рамоса. Итальянцам удалось выровнять положение усилиями Мартинеса. Победителя в матче так и не выявили.
Участники группы F на четверых отличились лишь одним голом. Бразильский "Флуминенсе" и немецкая "Боруссия" Д провели неплохое качественное противостояние, однако без голов.
В параллельном поединке южнокорейский "Ульсан" и "Мамелоди Сандаунз" из Южной Африки играли при почти пустых трибунах. Минимальную победу одержали африканцы. Еще дважды арбитры отменяли их голы после вмешательства ВАР.
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