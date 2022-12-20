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В рамках "Зерновой инициативы" из портов вышли четыре судна с агропродукцией

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Киев, Вторник 20 декабря 2022 18:08
В рамках "Зерновой инициативы" из портов вышли четыре судна с агропродукцией Фото: в рамках "Зерновой инициативы" из портов вышли четыре судна с агропродукцией (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Из портов Большой Одессы в рамках "Зерновой инициативы" вышли 4 судна с 129 тысяч тонн агропродукции для Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министерства инфраструктуры Украины.

В их числе балкер INCE ATLANTIC с 44 тысячами тонн пшеницы для Кении. Это уже третье судно с украинским зерном для этой африканской страны. В портах Большой Одессы под загрузкой находятся 27 судов. На них загружают 1 млн тонн украинской агропродукции.

По "зерновому коридору" двигаются 2 судна под загрузку 63 тысячи тонн агропродукции. По состоянию на 19 декабря в Босфоре проведение инспекции JCC ожидают 80 судов. С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 569 судов, которые экспортировали 14,3 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, в проливе Босфор стоят около 100 судов из-за задержки регистрации со стороны России.

Также сообщалось, что из портов Одесской области за последние двое суток вышли еще семь судов с агропродукцией. Они направляются в страны Африки, Азии и Европы.

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