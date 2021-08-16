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В рамках встречи Зеленского и Байдена ожидается подписание оборонного соглашения

Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Украины Андрей Таран провел встречу с делегацией Конгресса Соединенных Штатов. Визит американских политиков предшествует запланированной на 30 августа встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Таран отметил, что в ходе саммита ожидается, подписание двусторонних соглашений о сотрудничестве в оборонной сфере.

"Украина и Соединенные Штаты сейчас активно работают над определением приоритетных направлений взаимодействия для развития способностей национальной безопасности и обороны Украины", - добавил он.

Напомним, в середине июля Украина и США обсудили военную составляющую визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки