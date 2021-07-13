Украина и США обсудили военную составляющую визита Зеленского в Белый дом
Фото: Украина и США согласовали военную составляющую встречи Зеленского и Байдена (фото mil.gov.ua)
Сегодня состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Тарана и заместителя помощника Государственного секретаря Джорджа П. Кента. Чиновники подняли вопрос о военно-политической составляющей визита президента Владимира Зеленского в США.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Как отмечают в министерстве, во время встречи чиновники подняли ряд вопросов, а именно:
- военно-политическая составляющая повестки дня предстоящей встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена;
- расширение двусторонней договорной базы;
- расширение многосторонней договорной базы;
- военно-техническое сотрудничество между США и Украиной.
Фото: Украина и США согласовали военную составляющую встречи Зеленского и Байдена (фото mil.gov.ua)